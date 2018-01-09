سوتشي تحتضن اجتماع الفيفا وممثلي المنتخبات المشاركة في مونديال 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أن اجتماع عمل سيعقد يومي 27 و28 فبراير/شباط المقبل، في سوتشي الروسية، مع ممثلي المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2018.

ويعقد الاجتماع كالمعتاد قبل انطلاق كأس العالم للاتفاق على جميع النقاط الواجب تسويتها، والموافقة أيضا على التوقيت النهائي لإقامة المباريات.

وتستضيف روسيا مونديال 2018 في الفترة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز في 11 مدينة.

وأقيمت قرعة نهائيات مونديال 2018 مطلع الشهر الماضي في موسكو، وأسفرت عن المجموعات التالية:

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المجموعة (A): روسيا - السعودية - مصر - الأوروغواي.

المجموعة (B): البرتغال - إسبانيا - المغرب - إيران.

المجموعة (C): فرنسا - أستراليا - بيرو - الدنمارك.

المجموعة (D): الأرجنتين - آيسلندا - كرواتيا - نيجيريا.

المجموعة (E): البرازيل - سويسرا - كوستاريكا - صربيا.

المجموعة (F): ألمانيا - المكسيك - السويد - كوريا الجنوبية.

المجموعة (G): بلجيكا - بنما - تونس - إنجلترا.

المجموعة (H): بولندا- السنغال - كولومبيا - اليابان.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض