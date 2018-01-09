المصري صلاح يتقدم على كوتينيو ورونالدو في قائمة الأغلى

كشف المرصد العالمي لكرة القدم "CIES" عن قائمة النجوم الأكثر قيمة في سوق الانتقالات، وتصدرها البرازيلي نيمار دا سيلفا، بينما حل النجم العربي المصري محمد صلاح في المركز الـ12.

واعتمد المرصد على مجموعة من المعايير لتحديد القيمة السوقية لكل لاعب، منها السن، وطول عقد اللعب مع فريقه، والمشاركة الدولية مع المنتخب الأول.

وحل البرازيلي نيمار في المركز الأول، وقدرت قيمته السوقية بحوالي 213 مليون يورو، وجاء الهداف التاريخي لبرشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مركز الوصافة، وقدرت قيمته بحوالي 202 مليون يورو، فيما حل الدولي الإنجليزي هاري كين في المركز الثالث (حوالي 194 مليون).

واحتل النجم المصري صلاح، المركز الـ12 (140 مليون يورو)، وتفوق على مجموعة من النجوم، كرحيم سيترليغ الذي حل في المركز الـ13، ولويس سواريز الذي جاء في المركز الـ14، وفيليب كوتينيو المنضم حديثا إلى برشلونة، الذي حل في المركز الـ16، والهداف التاريخي لريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جاء في المركز الـ49، وقدرت قيمته بحوالي 84 مليون يورو.

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وجاءت قائمة أكثر 10 لاعبين قيمة في العالم كالآتي:

1- نيمار دا سيلفا (213 مليون يورو)

2- ليونيل ميسي (202.2 مليون).

3- هاري كين (194.7 مليون).

4- كليان مبابي (192.5 مليون).

5- باولو ديبالا (174.6 مليون).

6- ديلي آلي (171.3 مليون).

7- دي بروين (167.8 مليون).

8- لوكاكو (164.8 مليون).

9- أنطوان غريزمان (150.2 مليون).

10- بول بوجبا (147.5 مليون).

المصدر: thesun

عمر بيكضاض