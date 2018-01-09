3 لاعبين يابانيين يتغلبون على 100 طفل في مواجهة غير متكافئة! (فيديو)

خاض 3 لاعبين من المنتخب الياباني الأول لكرة القدم مواجهة غير متكافئة جمعتهم بـ 100 طفل.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثلاثي المنتخب الياباني وهم يراغون الأطفال ويتبادلون الكرة فيما بينهم، قبل وضعها في الشباك.

Японские дети играют против трех футболистов. pic.twitter.com/VfDasdfjJ6 — Евгений Коростелев (@pilot938) January 8, 2018

وانتهت المباراة بفوز صعب لثلاثي المنتخب الياباني بهدفين لواحد.

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعبون الثلاثة، الذين شاركوا في هذه المباراة، وهم يسوكي، وهيروسي، وياماغوتي، ضمن تشكيلة منتخب "الساموراي" في بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا صيف العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة مونديال 2018 أوقعت المنتخب الياباني في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات بولندا، والسنغال، وكولومبيا.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض