المصري صلاح يتفوق على كوتينيو ويحصد جائزة جديدة

فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" لشهر ديسمبر/كانون الأول، وفقا لرابطة المحترفين.

ونال صلاح الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما تفوق على منافسه، زميله السابق في ليفربول، البرازيلي فيليب كوتينيو، وهداف نادي توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، وصانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين.

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وحصل صلاح الذي سجل 6 أهداف، وصنع 4، خلال 8 مباريات في الشهر الماضي، على 50% من الأصوات.

وكان صلاح، قد توج مطلع الشهر الجاري بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، متفوقا على زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند.

وجاء تتويج الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب إفريقي، بعدما ساهم بشكل كبير في قيادة منتخب بلاده لبلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ 1990، كما ساهم في بلوغ منتخب الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

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أما مع ناديه الحالي ليفربول، فيقدم صلاح مستويات رائعة منذ انضمامه لـ"الريدز" خلال الانتقالات الصفية الماضية، ويحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد بـ 17 هدفا، ويتخلف بفارق هدف واحد عن المتصدر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبر.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض