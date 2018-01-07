باريس سان جيرمان يستعرض قواه أمام رين في كأس فرنسا

بدأ باريس سان جرمان (حامل اللقب) عام 2018، بقوة من خلال فوزه الساحق على مضيفه رين 6-1 في طريقه إلى دور الـ16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

ولم يجد سان جرمان أي صعوبة في مستهل مبارياته للعام الجديد وحسم مباراته مع مضيفه رين في الشوط الأول الذي أنهاه برباعية نظيفة.

وتقاسم أهداف سان جرمان الثلاثي كيليان مبابي في (د.9 و76) والبرازيلي نيمار في (د.17 و43) والأرجنتيني انخل دي ماريا في (د.24 و74)، فيما جاء هدف رين من ركلة جزاء نفذها بنجامان بوريجو في (د.66).

وكانت النقطة السلبية الوحيدة في المباراة بالنسبة لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يعاود الأحد، ضد مضيفه نانت مشواره في الدوري الذي يتصدره بفارق 9 نقاط عن موناكو، أنه خسر جهود لاعب وسطه الإيطالي المخضرم تياغو موتا إذ خرج مصابا بعد دقائق معدودة على دخوله في الشوط الثاني بدل مواطنه ماركو فيراتي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير