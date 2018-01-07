الساحر يعادل رقم الأسطورة مولر

﻿﻿عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، رقم الأسطورة الألمانية جيرد مولر اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ.

وسجل ميسي الهدف الأول للفريق الكتالوني في مرمى ليفانتي، خلال مباراة، اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، وذلك خلال فوز فريقه برشلونة 3 -0 على ضيفه ليفانتي في مباراة الأحد في الجولة الثامنة عشرة من الليغا.

وقال حساب "بليشر ريبورت" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "ليونيل ميسي سجل الهدف رقم 365 له في الليغا مع نادي برشلونة ليعادل إنجاز مولر".

إقرأ المزيد

وأكد الحساب ذاته، أن "ميسي تساوى مع مولر في إنجاز الأكثر تهديفا مع فريق واحد بالدوريات الخمسة الكبرى".

إلى ذلك ، خاض ليونيل ميسي المباراة رقم 400 له في الليغا مع برشلونة، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ برشلونة بالليغا خلف تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وأصبح رصيد برشلونة بعد فوزه اليوم على ضيفه ليفانتي 48 نقطة، وخلفه أتليتكو مدريد بـ39 نقطة ثم فالنسيا في المركز الثالث بـ37، والريال في المرتبة الرابعة بـ31 نقطة، قبل مباراته مع سيلتا فيغو في السهرة، بجانب مباراة مؤجلة مع ليغانيس من الأسبوع الـ16، أما الفريق الخارج من "كامب نو" بثلاثية نظيفة، فتجمد رصيده عند 18 نقطة وفي المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير