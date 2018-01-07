نوتنغهام فورست يقصي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع فريق آرسنال حامل اللقب مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، من دورها الثالث، وذلك بعد هزيمته خارج قواعده على يد نوتنغهام فورست (من القسم الثاني "تشامبيونشيب") بنتيجة 4-2، اليوم الأحد.

ونجح الفريق المتواضع في التأهل لدور الـ32 للمسابقة المحلية بعدما سجل له كل من الظهير الأمريكي-البولندي إريك ليتشاي في (د.20 و44) والمهاجم الإنجليزي بن بريريتون في (د.64 من ركلة الجزاء) وكيران دويل في (د.85 من علامة جزاء أخرى).

وأحرز هدفي "الغانرز" كل من الألماني بير ميرتيساكر في (د.23) والمهاجم الإنجليزي-الغاني داني ويلبيك في (د.79).

يذكر أن المدافع الشاب لفريق نوتنجهام، جو ورال، حصل على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الرمق الأخير من اللقاء (د.89).

وأصبح نوتنغهام فورست أول فريق يخرج أرسنال من الدور الثالث للمسابقة تحت قيادة فينغر. ولم يسبق لأرسنال أن ودع المسابقة من هذا الدور منذ الموسم الأخير له قبل وصول فينغر، وكان ذلك عام 1996 على يد شيفيليد يونايتد.

وفي ظل تخلفه في الدوري الممتاز بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لا تتبقى أمام أرسنال سوى محاولة الفوز بلقب كأس الرابطة لإنقاذ موسمه المحلي، إلا أن المهمة لن تكون سهلة كونه سيتواجه في نصف النهائي مع جاره تشيلسي حامل لقب الدوري الموسم الماضي، الأربعاء المقبل ذهابا وفي 24 الحالي إيابا.

يذكر أن أرسنال توج بلقب الكأس للمرة السابعة بقيادة فينغر والـ13 في تاريخه (رقم قياسي) الموسم الماضي بفوزه على تشلسي 2-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير