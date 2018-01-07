كاين يقود توتنهام إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا

بلغ توتنهام الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم دون عناء، وذلك بتغلبه على ضيفه ويمبلدون من الدرجة الثانية 3-0، اليوم الأحد.

وحافظ توتنهام، الساعي إلى لقبه الأول في المسابقة منذ 1991، على سجله المميز بين جماهيره إذ لم يخسر على أرضه في المسابقة أمام فريق من الدرجات الدنيا منذ عام 1975 حين خرج على يد نوتنغهام فورست بعد مباراة معادة.

ويدين توتنهام بخروجه فائزا من مباراته الأولى في المسابقة لهذا الموسم إلى هدافه هاري كاين الذي سجل الهدفين الأولين في (د.63 و65)، رافعا رصيده إلى 26 هدفا في 27 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأضاف البلجيكي يان فيرتونغن الثالث في (د.71).

وفي باقي المباريات، تعادل شروسبوري تاون من الدرجة الثانية مع وست هام 0-0، وتأهل نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد من الدرجة الثانية 2-1.

المصدر: وكالات

فادي سيمير