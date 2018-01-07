الساحر يقود برشلونة للفوز على ليفانتي بثلاثية نظيفة

تغلب برشلونة على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو" اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أهداف اللقاء في الدقيقة (12)، بمتابعته تمريرة رأسية متقنة من زميله جوردي ألبا، وسدد الكرة مباشرة (على الطائر) على يسار حارس الضيوف، ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت في المرمى.

وعزز الأوروغوياني لويس سواريز النتيجة في الدقيقة (38)، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء غالطت حارس ليفانتي بعد متابعة تمريرة سيرجيو روبيرتو الرائعة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، توغل ميسي داخل منطقة جزاء الضيوف وراوغ عددا من المدافعين، ومرّر كرة عرضية على طبق من ذهب للبرازيلي باولينيو الذي لم يتوان عن إسكانها الشباك، لتنتهي المباراة بثلاثية بيضاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة مغردا في صدارة ترتيب الليغا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر