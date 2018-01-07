بالفيديو.. ميسي يسجل هدفا رائعا في مرمى ليفانتي

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني هدفا رائعا افتتح به أهداف المباراة لفريقه أمام ليفانتي، وذلك، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعند الدقيقة الـ12 من المباراة، استلم الساحر ميسي الكرة على حدود منطقة جزاء ليفانتي، ليمررها بشكل متقن لجوردي ألبا الذي أعادها برأسه لميسي الذي لعبها على الطائر بيسراه على يسار حارس الضيوف، فارتطمت الكرة بالقائم الأيسر قبل أن تكمل طريقها إلى الشباك.

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وبهذا الهدف عزز ميسي رصيده في صدارة هدافي الليغا إلى 16 هدفا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر