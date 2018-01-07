يوفنتوس يفتقد خدمات ديبالا "شهرا" بسبب الإصابة

أفادت صحف إيطالية الأحد أن المهاجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس باولو ديبالا، أصيب يوم السبت في الفخذ الأيمن وقد يغيب عن صفوف ناديه بطل الدوري لمدة شهر.

وأصيب ديبالا خلال مباراة فريقه ضد كالياري (1-0) عندما توقف فجأة عن الركض نحو الكرة، وأمسك بالعضلات الخلفية لفخذه الأيمن.

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وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان إن ديبالا أصيب بتمزق "يمكن وصفه بأنه خفيف إلى متوسط"، من دون أن يشير إلى الفترة الزمنية التي يتوقع أن يغيبها اللاعب.

وأشارت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" إلى احتمال غياب الدولي الأرجنتيني البالغ 24 عاما، ما بين 30 إلى 40 يوما، بينما أشارت "لا غازيتا ديللو سبورت" إلى أن مدة الغياب ستكون شهرا "كحد أقصى".

ويلاقي يوفنتوس توتنهام هوتسبر الإنجليزي في 13 فبراير/شباط المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير