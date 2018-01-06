انتصار مبهر لريال بيتيس على إشبيليه في "الليغا"

عاد ريال بيتيس لدرب الانتصارات في الليغا بعدما حقق فوزا عريضا على جاره اللدود إشبيلية في "ديربي الأندلس" بنتيجة 5-3 السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وتناوب على خماسية الفريق الفائز كل من فابيان رويز في (د.1) والمغربي زهير فضال في (د.18) وريزا دورميسي في (د.63) وليون في (د.65) وكريستيان تيو في (د.90+5)، بينما أحرز ثلاثية أصحاب الأرض، وسام بن يدر في (د.13) وسيمون كاير في (د.40 وكليمينت لينجليه في (د.67).

وبهذه النتيجة الكبيرة يستعيد ريال بيتيس طعم الفوز، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جماهيره على يد أتلتيك بلباو، ليرتفع رصيده لـ24 نقطة يقفز بها للمركز الثامن مؤقتا.

في المقابل، فشل إشبيلية في تذوق طعم أي انتصار في الليغا للمباراة الرابعة على التوالي، 3 خسائر وتعادل، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز الخامس، في حالة فوز فياريال (27 نقطة) على ديبورتيفو لا كورونيا غدا الأحد.

وتعد هذه هي التجربة الرسمية الأولى للإيطالي فينتشينزو مونتيلا على مقعد المدير الفني لإشبيلية أمام جماهيره، علما بأنه قاد أول مباراة له يوم الأربعاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي الكأس أمام قادش ولكنها كانت خارج الديار وانتهت بفوز إشبيلية بثنائية نظيفة.

المصدر: EFE

فادي سيمير