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يوفنتوس يتخطى كالياري ويواصل مطاردة نابولي في "الكالتشيو"

الرياضة

يوفنتوس يتخطى كالياري ويواصل مطاردة نابولي في
AFP
يوفنتوس يتخطى كالياري في الدوري الإيطالي
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واصل حامل اللقب يوفنتوس مطاردة نابولي في صدارة الدوري الإيطالي بفوزه مساء السبت على مضيفه كالياري 1-0، في ختام الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس في هذا الفوز للاعبه فيديريكو بيرنارديسكي الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في (د.74).

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 50 في المركز الثاني خلف المتصدر نابولي (51 نقطة) الفائز على هيلاس فيرونا 2-0 اليوم، في المقابل توقف رصيد كالياري عند النقطة 20 في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير




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