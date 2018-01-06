مونفيس يحرز لقب بطولة قطر في محاولته الرابعة

توّج غايل مونفيس بلقب دورة قطر للتنس، بفوزه على الروسي أندري روبليف 6-2 و6-3، ليحرز الفرنسي لقب الدورة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، علما أنه خاض النهائي للمرة الرابعة.

وشكلت المشاركة في الدوحة، عودة مونفيس إلى الملاعب بعد غياب أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة. كما بات الفرنسي البالغ من العمر 31 عاما، أول لاعب يشارك ببطاقة دعوة، يحرز لقب الدورة القطرية منذ مواطنه نيكولا اسكوديه في العام 2004.

وكان الفرنسي بلغ النهائي بعد انسحاب النمساوي دومينيك تييم المصنف أول في الدورة وخامسا عالميا، من الدور نصف النهائي بسبب المرض.

كما كان من المقرر أن تشهد الدورة عودة حامل لقب عام 2017 الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ملاعب كرة المضرب بعد غيابه منذ يوليو/تموز بسبب إصابة في المرفق، إلا أن الصربي انسحب من دورة قطر قبل انطلاقها لعدم جاهزيته بشكل كامل.

He's back! @Gael_Monfils caps his comeback to the ATP World Tour with his seventh title, d. Rublev 62 63 in Doha.



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ولم يوفق روبليف (20 عاما) في الظفر بلقبه الثاني في مسيرته في عالم التنس بعدما حقق في تموز/يوليو الماضي لقب بطولة كرواتيا (فئة 250 نقطة) بتغلبه في النهائي على الإيطالي باولو لورينزي بمجموعتين دون رد.

وكان التتويج بلقب بطولة قطر (إكسون موبيل) سيمنح الروسي فرصة ذهبية للدخول للمرة الأولى بين الثلاثين الأوائل على لائحة تصنيف اللاعبين المحترفين وهو إنجاز يعد هاما بالنسبة للاعب الشاب.

وأصبح روبليف ثاني لاعب روسي يبلغ النهائي بعد مواطنه نيكولاي دافيدينكو الحائز على اللقب عام 2010 ومركز الوصيف 2013.

المصدر: وكالات

فادي سيمير