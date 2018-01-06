كوتينيو في برشلونة للتوقيع على صفقة تاريخية!

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي لضم اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو مقابل 145 مليون جنيه إسترليني (حوالي 160 مليون يورو).

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا للاعب الدولي البرازيلي أثناء سفره إلى مدينة برشلونة مساء اليوم السبت، لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الكتالوني.

EXCLUSIVE PICTURES: Coutinho on his way to Barcelona https://t.co/7GbbeGYD7cpic.twitter.com/NO8XZsfStw — MailOnline Sport (@MailSport) January 6, 2018

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية حضور اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، مباراة البلوغرانا غدا الأحد، أمام ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وأصبح كوتينيو ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد مواطنه نيمار، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 198 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو).

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر