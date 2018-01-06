فيدرر يقود سويسرا إلى اللقب على حساب ألمانيا في كأس هوبمان

قاد روجيه فيدرر سويسرا إلى لقب كأس هوبمان للتنس للمنتخبات المختلطة بنتيجة 2-1، بتغلبه اليوم السبت، على الألماني ألكسندر زفيريف.

وفوزه ومواطنته بليندا بينسيتش في الزوجي على زفيريف وأنجليك كيربر، الفائزة بدورها على بينسيتش في فردي السيدات.

وهي المرة الثانية التي يحرز فيدرر لقب الكأس، بعدما فاز بها عام 2001 مع مواطنته مارتينا هينغيس التي اعتزلت العام الماضي.

في المباراة الأولى ضمن النهائي، قلب فيدرر تأخره بمجموعة أمام زفيريف، إلى فوز أبقاه دون خسارة في الفردي منذ انطلاق البطولة التي تقام في مدينة بيرث الأسترالية.

وفاز فيدرر (36 عاما) على زفيريف 6-7 (4-7)، 6-0 و6-2، علما أنه فاز في مبارياته الثلاث في فردي الرجال قبل الدور النهائي.

وقال السويسري: "لعبت بشكل جيد على مدى المجموعات الثلاث، وساشا (زفيريف) تراجع مستواه بعض الشيء في المجموعتين الثانية والثالثة (...) تمكنت من وضع سويسرا في المقدمة لذلك أنا سعيد".

وبعدما وضع فيدرر منتخب بلاده في المقدمة، تمكنت كيربر المصنفة 21 عالميا حاليا والأولى عالميا سابقا، من التفوق على بينسيتش المصنفة 74 عالميا بنتيجة 6-4 و6-1.

وحسم الثنائي السويسري مباراة الزوجي المختلط بنتيجة 4-3 (5-3) و4-2، علما أن مباريات الزوجي في كأس هوبمان تقام وفق نظام "فاست فور" (أشواط ومجموعات مختصرة مقارنة بالمباريات العادية).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير