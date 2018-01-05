اليونايتد وليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد

بلغ ليفربول ومانشستر يونايتد الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوز الأول على إيفرتون والثاني على ديربي كاونتي على التوالي، اليوم الجمعة.

وفاز ليفربول على إيفرتون 2-1 في مباراة غاب عنها العديد من نجوم الفريقين، أبرزهم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا.

سجل جيمس ميلنر في (د.35 من ركلة جزاء) وفان ديك في (د.84) هدفي ليفربول، بينما أحرز غيلفي سيغوردسون هدف إيفرتون الوحيد في (د.67).

وفي المباراة الثانية، ظل التعادل السلبي مسيطرا على مجريات اللقاء حتى (د.84) عندما سجل لينغارد الهدف الأول لمانشستر قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني مع (د.90).

المصدر: وكالات

فادي سيمير