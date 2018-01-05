محمد صلاح يستعد لقيادة الزمالك أمام الأهلي

دخل محمد صلاح مدرب فريق الزمالك المصري السابق، دائرة ترشيحات مجلس إدارة النادي، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول في الزمالك، خلفًا للمونتينجري نيبوشا الذي أقيل عقب خسارة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة، ويسعى الفريق الأبيض للفوز والوصول إلى المركز الثالث على حساب نادي المصري البورسعيدي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك الذي يحتل المركز الرابع بـ28 نقطة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أقال نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني للفريق الأبيض بعد الخسارة أمام طلائع الجيش باللقاء المؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

المصدر: وكالات