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روسيا تتوّج بذهبية سباق 1500 م في بطولة أوروبا للتزلج السريع

الرياضة

روسيا تتوّج بذهبية سباق 1500 م في بطولة أوروبا للتزلج السريع
Sputnik Владимир Песня
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توّج الروسي دينيس يوسكوف بالميدالية الذهبية بسباق 1500 م للتزلج السريع اليوم الجمعة، وذلك، ضمن بطولة أوروبا التي تستضيفها مدينة كولومنا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتمكن يوسكوف من إحراز المركز الأول بعدما أنهى مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و44.53 ثانية، تاركا المركزين الثاني والثالث للهولنديين توماس كرول (1.45,20) وكون فيرفي (1.46,40).

وجاء الروسيان الآخران في هذا السباق سيرغي غريازتسوف ودانيل سينيتسين في المركزين الخامس (1.46,72) والحادي عشر(1.49,42)على الترتيب.

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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