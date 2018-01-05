روسيا تتوّج بذهبية سباق 1500 م في بطولة أوروبا للتزلج السريع

توّج الروسي دينيس يوسكوف بالميدالية الذهبية بسباق 1500 م للتزلج السريع اليوم الجمعة، وذلك، ضمن بطولة أوروبا التي تستضيفها مدينة كولومنا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتمكن يوسكوف من إحراز المركز الأول بعدما أنهى مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و44.53 ثانية، تاركا المركزين الثاني والثالث للهولنديين توماس كرول (1.45,20) وكون فيرفي (1.46,40).

Конькобежец Денис Юсков победил на дистанции 1500 метров на ЧЕ в Коломне https://t.co/ATYu9iksd1pic.twitter.com/bnT6FZAhCh — Р-Спорт (@rsportru) January 5, 2018

وجاء الروسيان الآخران في هذا السباق سيرغي غريازتسوف ودانيل سينيتسين في المركزين الخامس (1.46,72) والحادي عشر(1.49,42)على الترتيب.

Первый день ЧЕ по конькобежному спорту стал успешным для россиян, считает Колобков https://t.co/3GHeYDqSHfpic.twitter.com/XirRkLccef — Р-Спорт (@rsportru) January 5, 2018

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المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر