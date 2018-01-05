غوارديولا يعتبر أن التفكير بالرباعية "غير واقعي"

اعتبر الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، أن إحراز 4 ألقاب هذا الموسم هو طرح "غير واقعي"، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى أكثر من 30 لاعبا لتحقيق هذا الهدف غير المسبوق لفريقه.

وعلى رغم أدائه اللافت هذا الموسم، سبق لغوارديولا أن استبعد إحراز فريقه ألقاب المسابقات الأربع التي ينافس فيها، وهي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس الرابطة المحلية ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه غريمه مانشستر يونايتد، وبلغ الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس الرابطة، ويستعد لمواجهة بيرنلي في الدور الثالث من مسابقة الكأس، السبت.

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، قال غوارديولا لدى سؤاله عن إمكانية فوز فريقه بالألقاب الأربعة "ربما يمكن طرح هذا السؤال في مارس/آذار أو أبريل/نيسان إذا كنا لا زلنا في المسابقات الأربع".

وأضاف: "غدا سنخوض الدور الثالث من كأس إنجلترا، وبالتالي التفكير بالمسابقات الأربع هو وهم، الأمر غير واقعي"، متابعا "سنحتاج إلى أن يقدم 32 لاعبا أداء جيدا جدا في المسابقات الأربع. هذا الأمر لن يحصل في التشكيلة الموجودة بتصرفي".

وبحسب قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا يمكن تسجيل 25 لاعبا في كل مسابقة كحد أقصى في التشكيلة الرسمية، لكن يمكن رفع هذا العدد من خلال إضافة لاعبين يبلغان من العمر 21 عاما فأقل.

وأكد غوارديولا أنه سيحث لاعبي فريقه على المنافسة حتى النهاية في المسابقات الأربع، مع إقراره بصعوبة المهمة. وقال "الأولوية هي المباراة المقبلة وبالتالي فإن الأولوية هي غدا. التدرب جيدا، الأكل جيدا، الراحة جيدا، الاستيقاظ جيدا واللعب في الثالثة بعد الظهر".

وتابع: "رغبتنا في الوقت الحالي هي الاهتمام بكل مسابقة، وعدم خسارة أي مباراة".

وقال غوارديولا إنه غير قلقه من فشل ناديه في التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل تقارير عن اهتمام سيتي بمهاجم أرسنال التشيلي ألكسيس سانشيز وقلب دفاع ريال سوسييداد الإسباني أينيغو مارتينيز.

ورأى أن "كل الأندية تعمل وتبذل قصارى جهودها، تصيب في بعض الأحيان ولا تنجح في أحيان أخرى، لكن هذا لا يمثل مشكلة كبيرة"، مضيفا "قلت مرارا إننا نعمل الآن لهذا الشهر لكن أيضا للمستقبل، للمواسم القادمة. لا يهم ماذا سيحصل، سأعمل مع اللاعبين الموجودين معي".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير