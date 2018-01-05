سينياكوفا تقصي شارابوفا وتواجه هاليب في نهائي بطولة شينزين

تلاقي المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب في نهائي بطولة شينزين الصينية للتنس، حاملة اللقب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الفائزة على الروسية ماريا شارابوفا بمجموعتين لواحدة.

وتمكنت التشيكية سينياكوفا المصنفة 47 عالميا من الفوز على شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: (6-2) و(3-6) و(6-3)، خلال ساعة واحدة و55 دقيقة.

وفشلت شارابوفا (30 عاما) المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، في إحراز باكورة ألقابها في 2018، ولكن بلوغ الدور نصف النهائي سيتيح للروسية العودة إلى نادي المصنفات الخمسين الأوائل عالميا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عودتها إلى الملاعب العام الماضي بعد إيقافها 15 شهرا على خلفية تناولها مادة محظورة.

ومن المقرر أن تشارك شارابوفا في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم، والتي ستقام في مدينة ملبورن بين الـ15 والـ28 يناير/ كانون الثاني الجاري.

Россиянка Мария Шарапова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Шэньчжэне https://t.co/dFm4bF7YcXpic.twitter.com/w5rMF2MsEk — Р-Спорт (@rsportru) January 5, 2018

وستلاقي سينياكوفا في المباراة النهائية الرومانية سيمونا هاليب الفائزة في مباراة نصف النهائي الثانية على مواطنتها إيرينا بيغو المصنفة 43 عالميا، بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما: (6-1) و(6-4).

وتأهلت هاليب (26 عاما) إلى النهائي الثامن والعشرين في مسيرتها الاحترافية التي توجت خلالها بـ 15 لقبا.

وسيكون النهائي استعادة لمباراة الدور الثاني في البطولة العام الماضي، عندما فازت سينياكوفا على هاليب، في طريقها نحو تحقيق اللقب.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر