شاهد.. حارس مرمى يلتقط رأس زميله بدلا من الكرة

شهدت مباراة توتنهام وضيفه وست هام يونايتد أمس الخميس، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، لقطة طريفة لحارس الضيوف أدريان كاسترو، والذي تألق بإبعاد العديد من الكرات الخطرة خلال اللقاء.

وأخطأ كاسترو بالتقاط إحدى الكرات حيث التقط بدلا عنها رأس زميله السنغالي شيخو كوياتي، وهي اللقطة التي عرفت الكثير من السخرية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألق الحارس الإسباني خلال مجريات المباراة، ونجح بالتصدي للكثير من الكرات الخطرة من مهاجمي توتنهام وعلى رأسهم هاري كين، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر