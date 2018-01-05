سيرينا وليامز تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعلنت الأمريكية سيرينا وليامز (36 عاما) انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة، مبررة قرارها بعدم جاهزيتها للدفاع عن لقبها.

وكانت سيرينا حاملا بشهرها الثاني عندما فازت بلقبها السابع في ملبورن بارك في العام الماضي لتحصد اللقب الـ23 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي في عصر الاحتراف قبل أن تأخذ وقتا للراحة لتضع طفلتها الأولى.

ولعبت منذ ذلك الحين مباراة واحدة خسرتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة في أبوظبي لكنها كانت تأمل في عودة قوية لبطولة أستراليا المفتوحة قبل أن تعلن انسحابها.

وقالت سيرينا في بيان:"مدربي وفريقي دائما يؤكدون، أنه للمشاركة في البطولات يجب أن أكون مستعدة تماما. أستطيع المشاركة لكني لا أريد مجرد اللعب أريد أن أفعل ما هو أكثر من ذلك ولكي يحدث هذا فأنا بحاجة لمزيد من الوقت".

وأشارت سيرينا، التي تبتعد بلقب واحد عن الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت في البطولات الأربع الكبرى، إلى حزنها للانسحاب من البطولة وأنها تخطط للعودة في المستقبل.

وقالت :"بعد مشاركتي في بطولة أبوظبي، أدركت رغم أنني قريبة للغاية من العودة لمستواي فلست في الحالة التي أريدها".

وسيرينا هي آخر الكبار الذين أعلنوا انسحابهم من البطولة التي تقام في الفترة من 15 وحتى 28 يناير/ كانون الثاني الحالي بعد البريطاني آندي موراي والياباني كي نيشيكوري.

كما تدور الشكوك حول مشاركة البطلين السابقين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال، لكن الأخير وصل إلى ملبورن اليوم الجمعة وتشير التقارير إلى أنه سيكون جاهزا في الموعد المحدد لانطلاق البطولة.

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المصدر: رويترز

أليكسي اسبر