الوداد المغربي أفضل ناد في إفريقيا 2017 لأول مرة في تاريخه

توّج نادي الوداد المغربي بلقب أفضل ناد في إفريقيا عن عام 2017، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا، أمس الخميس.

وتفوق الوداد على كل من الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في التصويت على لقب النادي الأفضل في القارة السمراء.

وكان الوداد المغربي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 2017،، ولقب الدوري المغربي الموسم الفائت، ليصبح أول فريق مغربي يحقق تلك الجائزة التي بدأت عام 2001.

الوداد المغربي هو أفضل نادي في أفريقيا ٢٠١٧ #AiteoCAFawards2017pic.twitter.com/uMqtvk1XU1 — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 4, 2018

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ورفع الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على الأهلي المصري في النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين (ذهاب وإياب) ليحقق ثاني ألقابه بعد مرور 25 عاما على إحرازه لقبه الأول.

وكان الأهلي المصري قد حقق تلك الجائزة، خمس مرات، أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، بينما حقق مازيمبي الكونغولي الجائزة ثلاث مرات أعوام 2009 و2010 و2015.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر