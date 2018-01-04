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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام وست هام في "البريميرليغ"

الرياضة

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام وست هام في
AFP
توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام وست هام
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فرض وست هام التعادل الإيجابي على مضيفه توتنهام، 1-1، اليوم الخميس، في ختام الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

كان الفريق الضيف هو من بادر بالتسجيلعبر بيدرو أوبيانغ في (د.70)، إلا أن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، أدرك التعادل لتوتنهام في (د.84).

وبهذه النتيجة، أصبح لدى توتنهام 41 نقطة في المركز الخامس، كما بات لدى وست هام 22 نقطة، في المركز الـ 15.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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