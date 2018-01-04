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كأس الملك.. برشلونة يبدأ العام الجديد بالتعادل مع سلتافيغو

الرياضة

كأس الملك.. برشلونة يبدأ العام الجديد بالتعادل مع سلتافيغو
AFP
برشلونة يبدأ العام الجديد بالتعادل مع سلتافيغو
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بدأ برشلونة العام الجديد بتعادل في معقل سلتا فيغو 1-1 الخميس في مباراة في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إسبانيا التي توج بلقبها في المواسم الثلاثة السابقة.

أحرز هدف النادي الكتالوني خوسيه آرنايز في (د.14)، وأدرك التعادل لسيلتا فيغو الدنماركي بيون سيستو في (د.31)، وخاض البلوغرانا المباراة بتشكيلة شبه احتياطية غاب عنها أغلب نجوم الفريق وعلى رأسهم الساحر الأرجنتيني ليونل ميسي.

وأنهى برشلونة عام 2017 بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من خلال الفوز على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في معقله "سانتياغو برنابيو" في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، الممثل الآخر للعاصمة أتلتيكو مدريد.

وستقام مباراة الإياب، يوم الخميس 11 يناير/شباط، على ملعب "كامب نو" حيث سيتم حسم التأهل.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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