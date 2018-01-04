تعليق للسفارة الأمريكية في القاهرة بشأن الفرعون محمد صلاح

أعربت السفارة الأمريكية في القاهرة، عن أمنياتها في اختيار محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب أفريقي لعام 2017.

وكتبت السفارة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، :"نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح في اختيار كاف اليوم لجائزة أفضل لاعب لعام 2017".

ويتنافس ثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني مع الغابوني أوباميانغ للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2017 من "الكاف"، ويحلم محمد صلاح بالحصول على تلك الجائزة لأول مرة في مسيرته كذلك ساديو ماني، بينما سبق أن توج نجم منتخب الغابون وبوروسيا دورتموند الألماني بالجائزة عام 2015.

المصدر: وكالات

فادي سيمير