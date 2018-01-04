الفرعون صلاح يغيب عن مباراة ليفربول أمام إيفرتون

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، غياب الثنائي محمد صلاح وفيليب كوتينيو عن المشاركة في المباراة أمام إيفرتون غدا الجمعة.

وسيقام اللقاء على ملعب "آنفيلد"، وذلك، ضمن منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عشية اللقاء: "محمد صلاح وفيليب كوتينيو، هذا الثنائي ليس جاهزا للمشاركة في مباراة الغد".

Mohamed Salah and Philippe Coutinho will miss Friday's FA Cup third-round tie with @Everton due to injury.https://t.co/mRk9yf4hkBpic.twitter.com/5qLwTlnTyJ — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر