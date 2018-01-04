روسيا تتفوق على اليابان في كأس هوبمان للتنس

تغلب الفريق الروسي على نظيره الياباني 2-1، اليوم الخميس، في بطولة كأس هوبمان للتنس.

وحسم الفريق الروسي الفوز على اليابان من خلال مباراة الزوجي المختلط بعد تفوق الثنائي المؤلف من كارين كاشانوف وأناستاسيا بافليوشينكوفا على الثنائي الياباني أوساكا نعومي ويوشي سوجيتا بنتيجة 4-1 و4-0.

Opening set goes to @karenkhachanov 6-4 courtesy of 3/5 break points won and relentless power from the baseline. #HopmanCuppic.twitter.com/6Bnc0DfGJ6 — Hopman Cup (@hopmancup) January 4, 2018

وفي مباراة فردي السيدات نجحت أوساكا في تجاوز حالة الإعياء التي ألمت بها مؤخرا لتفوز على بافليوشينكوفا 6-4 و3-6 و7-6.

وفاز كارين خاتشانوف على سوجيتا 6-4 و6-2 في مباراة فردي الرجال.

المصدر: وكالات

فادي سيمير