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روسيا تتفوق على اليابان في كأس هوبمان للتنس

الرياضة

روسيا تتفوق على اليابان في كأس هوبمان للتنس
AFP
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تغلب الفريق الروسي على نظيره الياباني 2-1، اليوم الخميس، في بطولة كأس هوبمان للتنس.

وحسم الفريق الروسي الفوز على اليابان من خلال مباراة الزوجي المختلط بعد تفوق الثنائي المؤلف من كارين كاشانوف وأناستاسيا بافليوشينكوفا على الثنائي الياباني أوساكا نعومي ويوشي سوجيتا بنتيجة 4-1 و4-0.

وفي مباراة فردي السيدات نجحت أوساكا في تجاوز حالة الإعياء التي ألمت بها مؤخرا لتفوز على بافليوشينكوفا 6-4 و3-6 و7-6.

وفاز كارين خاتشانوف على سوجيتا 6-4 و6-2 في مباراة فردي الرجال.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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