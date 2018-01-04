على طريقة رونالدو.. تمثال غريب للغاني إيسيان

كشف النقاب مؤخرا عن تمثال غريب الشكل للغاني مايكل إيسيان مرتديا زي فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

وما إن نصب التمثال في وسط مدينة كوماسي جنوبي غانا، حتى انهالت الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تخلو من روح الدعابة، بسبب مغايرة التمثال كلّيا لإيسيان سواء على مستوى الطول أو ملامح الوجه وكذلك قميص فريقه السابق تشيلسي.

It's only the 3rd of January but this Michael Essien statue is definitely the worst thing you'll see all year pic.twitter.com/FWaG7ZT6gW — ODDSbible (@ODDSbible) January 3, 2018

ويعيد تمثال إيسيان غير الدقيق إلى الأذهان الصورة المشوهة لتمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، والذي أسدل الستار عنه أثناء مراسم تغيير اسم مطار جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأس رونالدو، في 29.03.2017، ليحمل اسم قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم.

Après Cristiano Ronaldo, c'est au tour de Michael Essien d'avoir sa statu pic.twitter.com/z6pZrt7797 — John FITZGERALD (@88_fitzgerald) January 3, 2018

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يذكر أن إيسيان (35 عاما) الذي يلعب حاليا ضمن صفوف نادي برسيب باندونغ الإندونيسي، سبق له أن خاض تجارب عديدة في ملاعب أوروبا، فقد لعب مع فريقي باستيا وليون الفرنسيين وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي وباناثينايكوس اليوناني.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر