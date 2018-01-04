تايسون يفتتح مزرعة للماريغوانا في كاليفورنيا
يعتزم بطل الملاكمة العالمي السابق مايك تايسون افتتاح مزرعة للماريغوانا جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن شرّعت الولاية بيعها لأغراض غير طبية منذ الأول من الشهر الجاري.
ووفقا لموقع "ذا بلاست" الإخباري الذي يركز على أخبار النجوم والمشاهير، فإن بطل الملاكمة السابق قد وضع حجر الأساس لمزرعة في كاليفورنيا سيتي على بعد نحو 96 كم جنوب غربي الحديقة الوطنية المعروفة بوادي الموت، وأطلق على المزرعة تسمية "مزرعة تايسون".
Well, get money #MikeTyson! 💸 #BETBreakspic.twitter.com/EmJno0zhFR— BET (@BET) January 4, 2018
وتم تخصيص نصف مساحة المزرعة البالغة 40 أكرا (نحو 16.2 هكتار) لزراعة وإنتاج ماريغوانا عالية الجودة، بينما تخصص بقية المزرعة كمخزن للإمدادات ومعمل للاستخلاص وآخر لتأكيد صلاحية الاستخدام وقسم لتدريب المزارعين، ومناطق مخصصة للمدخنين.
Mike Tyson Opens New 40-Acre Cannabis Ranch After California Legalises Weed #miketyson#California#USA#legalizationhttps://t.co/CBwTp23ix9pic.twitter.com/Dmk5a2Oapz— Cannabis Culture (@CannabisCulture) January 2, 2018
ودخل تشريع الاستخدام الترفيهي للماريغوانا حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2018 في كاليفورنيا، ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع في زيادة عوائد هذه الولاية الأكثر سكانا بالبلاد، بعدة مليارات دولار سنويا.
#MikeTyson breaks ground on 40-acre #marijuana farm https://t.co/cI1H1S2cf2 via @MailOnline— Shirley Hawkins (@metropressnews) January 4, 2018
وهناك 29 ولاية أمريكية قد تبنت قوانين تسمح باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية، بينما تبنت 7 ولايات تشريعات قانونية تسمح بالاستخدام الترفيهي للماريغوانا.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر