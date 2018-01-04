عروض قوية تهدد استمرار رونالدو مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية عالمية تلقي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني 3 عروض مهمة، قد تهدد استمرار الهداف التاريخي للنادي الملكي مع الفريق.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن برنامج "إل شيرينجويتو"، فإن رونالدو تلقى 3 عروض قوية، وينتظر حاليا موقف ريال مدريد من هذه العروض.

ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن أحد العروض وهو "مهم للغاية" سيصل إلى مكاتب نادي العاصمة الإسبانية في الأيام المقبلة، فيما ينتظر رونالدو ما ستفعله الإدارة فيما يتعلق بطلبه لتحسين عقده الحالي.

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وإذا فشلت إدارة الملكي في التوصل لاتفاق مع صاروخ ماديرا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإنه سيكون من الصعب جدا أن يبقى مع الميرينغي.



وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن نادي تشيلسي الإنجليزي يعتبر مرشحا محتملا قويا للحصول على توقيع رونالدو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر