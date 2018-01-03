أرسنال يخطف تعادلا مثيرا من تشيلسي في "الوقت القاتل"

انتهت القمة المثيرة التي جمعت أرسنال وضيفه تشيلسي بالتعادل 2-2، اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح أرسنال باب التسجيل عبر جاك ويلشير في (د.63)، قبل أن يحرز تشيلسي هدفين بواسطة إدين هازارد في (د.67 من ركلة جزاء)، وماركوس ألونسو في (د.84)، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة استطاع هيكتور بيليرين إدراك التعادل للمدفعجية في الوقت القاتل في (د.90+2).

وأصبح رصيد البلوز 46 نقطة في المركز الثالث، مقابل 39 نقطة لأرسنال في المركز السادس.

المصدر: RT

فادي سيمير