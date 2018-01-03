هاليب تضمن صدارة المصنفات في أستراليا المفتوحة

ضمنت الرومانية سيمونا هاليب خوضها لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، كمصنفة أولى ببلوغها الدور ربع النهائي من دورة شينزين الصينية للتنس.

وتمكنت هاليب من الفوز على الصينية دوان ينغ ينغ 3-6 و6-1و6-2. وستبقى الرومانية في صدارة التصنيف أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي والإسبانية غاربيني موغوروتسا في بطولة أستراليا التي تنطلق في الـ15 من الشهر الحالي.

وبعد بداية صعبة أمام منافسة صينية تبحث عن فوزها الأول على لاعبة من نادي المصنفات العشر الأوليات، وخسارتها المجموعة الأولى دون أن تحصل على أي فرصة للفوز على إرسال ينغ ينغ، انتفضت هاليب في المجموعة الثانية وحسمتها بسهولة ثم كررت الأمر في الثالثة وأنهت المباراة لصالحها في ساعة و37 دقيقة.

وتلتقي هاليب، الساعية إلى لقبها الأول في الغراند سلام، في الدور ربع النهائي البيلاروسية الواعدة أرينا سابالينكا.

كما تأهلت إلى الدور ذاته الرومانية الأخرى إيرينا بيغو الرابعة، والتشيكية كاتيرينا سينياكوفا السادسة بفوزهما على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 4-6 و6-1 و6-2، والصينية يافان وانغ 7-5 و6-3 على التوالي.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير