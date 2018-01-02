الأهلي يقسو على النصر برباعية في الدوري المصري

حقق الأهلي فوزا عريضا على مضيفه النصر بنتيجة 4-0، اليوم الثلاثاء، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري لكرة القدم.

تناوب على رباعية النادي الأهلي كل من أيمن أشرف في (د.12)، ووليد سليمان في (د.36 من ركلة جزاء) والمغربي وليد أزارو في (د.87 من ركلة جزاء) وإسلام محارب في (د.90).

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة عن الإسماعيلي، بينما توقف رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير