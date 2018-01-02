كريستيانو رونالدو يستعرض جوائزه على قمة ماديرا

نشر كريستيانو رونالدو هداف المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتوسط جميع الجوائز الفردية التي فاز بها خلال مسيرته الساحرة.

ووضع رونالدو عبر صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي صورة له وهو في مادييرا البرتغالية، وتحيطه جوائزه القيمة المتمثلة في 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية إضافة ثلاث 3 من جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب جائزتي الأفضل بالعالم.

Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava chegar ao topo não pensei que tiraria uma foto assim. Dedico este momento à minha família, amigos, colegas de equipa, treinadores e às estruturas de clubes e seleção. Um agradecimento especial aos fãs. Estes troféus também são vossos! pic.twitter.com/Rf5rcHAqMX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 2, 2018

وعلق رونالدو على الصورة بالقول: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بأنني سأكون على القمة، لم أتخيل بأنهم سيقومون بالتقاط مثل هذه الصورة لي، أهدي هذه اللحظة إلى عائلتي وأصدقائي وزملائي في الفرق والمدربين.. وشكر خاص جدا إلى الجماهير، هذه الجوائز ملك لك أيضا".

المصدر: DPA

فادي سيمير

