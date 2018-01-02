خليجي 23.. سلطنة عمان إلى النهائي على حساب البحرين

بلغ المنتخب العماني المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بتغلبه على نظيره البحريني بهدف نظيف في نصف النهائي الأول الذي أقيم، اليوم الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة لاعب البحرين مهدي عبد الجبار في (د.29 بالخطأ في مرمى فريقه)، لتبلغ عمان بطلة "خليجي 19" التي استضافتها عام 2009، المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخها.

وتلتقي عمان في النهائي المقرر الجمعة، الفائز من المباراة نصف النهائية الثانية بين الإمارات والعراق.

المصدر: وكالات

فادي سيمير