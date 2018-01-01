الهلال يتعادل مع الفيصلي في الدوري السعودي

تعادل الهلال مع ضيفه الفيصلي بنتيجة 1-1، اليوم الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

أحرز البرازيلي روجيريو دي اسيس كوتينيو هدف الفيصلي، وأدرك السوري عمر خريبين التعادل للهلال في (د.73 من ركلة جزاء).

ورفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول من 15 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير