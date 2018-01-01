اليونايتد يعود لسكة الانتصارات بثنائية في شباك إيفرتون

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه إيفرتون 2-0، اليوم الاثنين، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثنائية "الشياطين الحمر"، الفرنسي أنطوني مارسيال في (د.57) وجيسي لينغارد في (د.81).

وغاب عن يونايتد مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، صاحب 15 هدفا هذا الموسم، بسبب إصابة برأسه في مباراة ساوثمبتون الأخيرة، ستبعده لأسبوع بحسب مورينيو، بالإضافة إلى لاعب وسطه الموقوف أشلي يونغ.

وبهذه النتيجة، حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في أربع مباريات ليصبح رصيده 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن جاره وغريمه مانشستر سيتي المتصدر الذي يستقبل الثلاثاء واتفورد، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 27 في المركز التاسع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير