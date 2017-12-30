شاهد .. الأهلاوي مؤمن زكريا يهز شباك أتلتيكو مدريد بهدف عالمي

تقدم فريق الأهلي المصري على ضيفه أتلتيكو مدريد، في الشوط الأول للمباراة الودية بينهما، تحت شعار "السلام"، اليوم السبت، على إستاد برج العرب، في الإسكندرية.

وأحرز المهاجم الأهلاوي، مؤمن زكريا، هدف التقدم للمارد الأحمر، بتسديدة رائعة، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وضاعف المصري أحمد الشيخ النتيجة لفريقه، في الدقيقة 53، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى.

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واختار حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس":

لحراسة المرمى: أحمد عادل

لخط الدفاع: أحمد سامي، رامي صبري، باسم عل، صبري رحيل

لخط الوسط: محمود عبد العزيز، هشام محمد، محمد فاروق، كهربا.

لخط الهجوم: فهد المولد، حسن الراهب.

المصدر: "twitter.com/AlAhly"

نايف الكوردي