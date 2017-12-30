شارابوفا تتعرف على أولى منافساتها في موسم التنس الجديد

تعرفت النجمة الروسية ماريا شارابوفا على أولى منافساتها في موسم التنس الجديد، إذ ستواجه الرومانية ميخائيلا بوزيرنيسكو في الدور الأول من بطولة شنجن الصينية.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا والـ59 حاليا، وبوزيرنيسكو المصنفة الـ56.

وشاركت شارابوفا المتوّجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى "غراند سلام"، في عدة بطولات في 2017، بعد عودتها من الإيقاف، واختيرت مواجهتها أمام الرومانية سيمونا هاليب في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة، الأفضل في 2017، وانتهت المواجهة بفوز اللاعب الروسية بمجموعتين لواحدة (6-4، 4-6 و6-3).

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وكانت شارابوفا قد عادت إلى ملاعب الكرة الصفراء في أبريل/نيسان الماضي، بعد إيقاف دام 15 شهرا، لاستخدامها مادة محظورة رياضيا.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض