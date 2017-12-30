الشكوك تحوم حول مشاركة كين أمام سوانزي سيتي

قال المدير الفني لتوتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إن الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم هاري كين في لقاء سوانزي سيتي ضمن منافسات المرحلة الـ22 من البريمير ليغ، بسبب المرض.

وغاب كين، الذي سجل ثلاثية في مباراتين متتاليتين، عن التدريبات أمس، لكن مدرب توتنهام يأمل أن يكون أمام لاعب منتخب إنجلترا المزيد من الوقت للتعافي.

وقال بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي "هو في منزله (كين) والطبيب معه.. هل سيكون جاهزا لمواجهة سوانزي الثلاثاء المقبل؟ سنرى.لا أعرف ما إذا كان سيصبح متاحا أم لا. سنرى كيف سيتعامل مع الموقف".

وسيكون بوسع توتنهام صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، استعادة خدمات فيكتور وانياما، الذي غاب في الفترة الأخيرة عن الفريق بسبب الإصابة.

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ويقدم كين مستويات رائعة هذه الموسم، وضمن إنهاء العام الحالي في صدارة قائمة هدافي العالم برصيد 56 هدفا، وتفوق بفارق هدفين على الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبفارق ثلاثة أهداف على البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يتصدر الدولي الإنجليزي حاليا قائمة هدافي "البريمير ليغ" برصيد 18 هدفا، ويتقدم بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، المصري محمد صلاح (15 هدفا).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض