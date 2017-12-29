مونديال 2018.. لاعبو منتخب روسيا لن يحصلوا على مكافآت إضافية

أفاد موقع "إر سبورت" أن لاعبي المنتخب الروسي لكرة القدم، لن يحصلوا على أية مكافآت إضافية من الاتحاد المحلي، من خلال المشاركة في مونديال 2018.

ووفقا للوكالة، فإن اللاعبين الروس سيحصلون على المكافآت والجوائز المالية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولن تخصص لهم أية مكافآت إضافية من ميزانيته الاتحاد الروسي لكرة القدم.

ورصد الفيفا مبلغ 400 مليون يورو للمنتخبات الـ32 المشاركة في مونديال روسيا 2018، بعد أن كانت ميزانية البطولة السابقة في البرازيل 358 مليون يورو.

وستحصل المنتخبات على 1.27 مليون يورو قبل المشاركة، وذلك من أجل الاستعداد للمحفل الكروي العالمي، وسيتم خصم هذا المبلغ من القيمة التي سيحصل عليها كل منتخب بعد نهاية البطولة.

ويظفر المتوج بلقب المونديال بمبلغ 32.1 مليون يورو، ويحصل الوصيف على 23.6 مليون يورو، أما المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع، فيحصلان على 20.28 مليون يورو، و18.6 مليون يورو على الترتيب، ويخصص مبلغ 13.5 مليون يورو للمنتخبات التي ستصل إلى الدور ربع النهائي، وتحصل المنتخبات التي تودع المسابقة من الدور الأول على مبلغ 6.7 مليون يورو، فيما تحصل المنتخبات التي ستصل إلى ثمن النهائي على 10.14 مليون يورو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض