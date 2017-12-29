الروسي روبليف يودع بطولة أبوظبي الاستعراضية للتنس

غادر الروسي أندريه روبليف منافسات بطولة أبوظبي الاستعراضية للتنس، إثر خسارته في الدور الأول، أمام الإسباني روببرتو باوتيستا، بمجموعتين دون رد (7-5 و6-2).

وسيواجه باوتيستا المصنف الـ20 عالميا، في الدور نصف النهائي، النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الـ12 عالميا.

وكانت أولى مواجهات البطولة التي أقيمت أمس، قد أسفرت عن تأهل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون على حساب الإسباني الآخر بابلو كارينيو، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع النمساوي دومينيك تيم.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض