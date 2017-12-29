ما حقيقة تنازل رونالدو عن الكرة الذهبية لميسي؟

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، قد قرر التنازل عن جائزة الكرة الذهبية، التي توج بها مؤخرا على حساب هداف برشلونة ليونيل ميسي.

الخبر الذي أوردته الصحيفة الإسبانية وتناقلته صحف عالمية، أشار إلى أن رونالدو اتخذ هذا القرار، عقب هزيمة الريال أمام البارسا في الكلاسيكو الأخير، إذ أخبر زملاءه في النادي الملكي، بنيته إعادة الكرة الذهبية لعدم أحقيته بنيلها.

ولكن، وفي ظل عدم تأكيد الخبر من أية جهة رسمية، تبقى فرضيات الإشاعة قائمة، لاسيما وأن الصحيفة التي أوردت الخبر كتالونية.

وكان رونالدو قد توج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته، بعدما قاد الريال في موسم 2016/2017، للتتويج بلقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية والإسبانية، بينما اكتفى منافسه على الجائزة، ميسي بلقب كأس ملك إسبانيا، إلا أن البرغوث قدم مستويات رائعة في أغلب مباريات برشلونة، كان آخرها في لقاء الكلاسيكو الأخير.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض