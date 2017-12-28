شاهد .. الأحمر العماني يهز شباك الأخضر السعودي في "خليجي 23"

تقدم المنتخب العماني على نظيره السعودي، في المباراة بينهما، اليوم الخميس، على استاد جابر الدولي، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم.

وسجل المهاجم العماني سعيد سالم الرزيقي هدف التقدم لمنتخب بلاده، بحلول الدقيقة 58، من زمن اللقاء، على استاد الكويت.

المصدر: "twitter.com/adsportstv"

نايف الكوردي