رئيس الفيفا يؤكد صعوبة رفع الحظر عن الملاعب العراقية

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، اليوم، صعوبة رفع الحظر عن الملاعب العراقية في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه لن يزور العراق خلال الفترة المقبلة.

وقال إنفانتينو لوسائل إعلام عراقية، على هامش مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ12، إن الحظر لن يرفع عن الملاعب العراقية في جلسة كونغرس الفيفا خلال مارس/آذار المقبل.

وأضاف أن العراق مازال يحتاج إلى الكثير من المتطلبات لرفع الحظر كليا عن ملاعبه الرياضية، مبينا أن وضع العراق يختلف كثيرا عن أوضاع الدول الأخرى، ومن الصعب أن يرفع الحظر عن ملاعبه في الوقت الراهن.

وفيما يخص زيارته للعراق خلال الفترة المقبلة، قال رئيس الفيفا، "لن أزور العراق خلال الفترة المقبلة، ولكن لا أستبعد زيارته خلال الأعوام المقبلة".

ويفرض الفيفا منذ أعوام، حظرا على إقامة مباريات كرة القدم الرسمية (باستثناء المنافسات المحلية) في العراق، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية وظروف الملاعب.

وسعت السلطات العراقية منذ فترة إلى رفع هذا الحظر دون جدوى، قبل أن تحصل في 9 مايو/أيار الماضي، على رفع جزئي لهذا الحظر.

المصدر: وكالات