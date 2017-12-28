بالفيديو.. العشق كاد يودي بأغلى لاعب في العالم سابقا!

وضع النجم البرازيلي السابق دينيلسون نفسه في موقف محرج، بعد قيامه بإشارة بيده، للتعبير عن حبه لحكمة الراية، خلال مباراة خيرية بين قدامى اللاعبين في البرازيل.

وبعدما رفعت حكمة الراية معلنة عن تسلل دينيلسون، توجه الأخير صوبها، وقام بوضع يده على قلبه وكأنه يعبر عن عشقه لها.

هذا السلوك لم يعجب الحكمة الرئيسية للمباراة، التي تدخلت وهددت بطرد النجم البرازيلي السابق، لو كرر هذه الحركة مجدد، كما احتسبت ركلة حرة ضده.

يذكر أن دينيلسون كان من أبرز المواهب البرازيلية نهاية التسعينات وفي بداية الألفية، ونال لقب أغلى لاعب في العالم عام 1997، بعد انتقاله إلى ريال بتيس الإسباني، قادما من ساوبالو البرازيلي، مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، كما توج مع منتخب "السامبا" بلقب مونديال 2002.

المصدر: the sun

عمر بيكضاض