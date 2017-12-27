"سلام دانك" من تشيندلير يمنح فينيكس فوزا قاتلا في الدوري الأمريكي
@NBA/Twitter.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/joeg
سجل تايسون تشيندلير ثنائية في الوقت القاتل ليقود فريقه فينيكس صنز لانتزاع فوز ثمين من ممفيس غريزليز، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).
وقبل نهاية المباراة بـ0.6 ثانية، كانت النتيجة تشير إلى التعادل (97:97)، لكن فريق فينيكس صنز تمكن من انتزاع فوز قاتل (99-97)، بفضل تشيندلير، الذي سجل ثنائية بطريقة رائعة "سلام دانك" في اللحظات الأخيرة من المباراة.
Tyson Chandler slams it home to win the game for the @Suns!#SunsAt50pic.twitter.com/8Ee7WqU6u7— NBA (@NBA) 27 декабря 2017 г.
المصدر: لينتا.رو
عمر بيكضاض
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)