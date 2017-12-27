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"سلام دانك" من تشيندلير يمنح فينيكس فوزا قاتلا في الدوري الأمريكي

الرياضة

@NBA/Twitter.com
"سلام دانك" من تشيندلير يمنح فينيكس فوزا قاتلا في الدوري الأمريكي
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سجل تايسون تشيندلير ثنائية في الوقت القاتل ليقود فريقه فينيكس صنز لانتزاع فوز ثمين من ممفيس غريزليز، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA).

وقبل نهاية المباراة بـ0.6 ثانية، كانت النتيجة تشير إلى التعادل (97:97)، لكن فريق فينيكس صنز تمكن من انتزاع فوز قاتل (99-97)، بفضل تشيندلير، الذي سجل ثنائية بطريقة رائعة "سلام دانك" في اللحظات الأخيرة من المباراة.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض

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