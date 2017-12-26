البديل لينجارد ينقذ اليونايتد من الخسارة أمام بيرنلي

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وتقدم بيرنلي مبكرا بهدف حمل توقيع آشلي بارنس، في الدقيقة الثالثة، ثم ضاعف زميله البلجيكي ستيفن ديفور، النتيجة بحلول الدقيقة (36)، قبل أن يعزز البديل جيسي لينجارد، الفارق للشياطين الحمر، في الدقيقة (53).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد لينجارد وسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه أيضا، لينقذ مانشستر من سقوط مدو في عقر داره.

ورفع اليونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 55 نقطة، وارتفع رصيد بيرنلي إلى 33 نقطة في المركز السابع في سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT

عمر بيكضاض